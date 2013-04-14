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Shadow Defender 1.4.0.680 + ключ (на русском)

автор: Jenya (13-11-2017, 00:39)
Shadow Defender 1.4.0.680 + ключ (на русском)

Как обычно мы продолжаем радовать своих пользователей, на сей раз мы решили выложить программу Shadow Defender. Она обеспечить вашему компьютеру дополнительный уровень безопасности, от вирусов и прочих вещей. Программа позволяет так сказать переключить операционную систему в режим тени. Сейчас я объясню вам что это значит, и для чего это необходимо.

И так, смотрите, после того как система будет запущенна в режиме тени, приложение создаст снимок диска, естественно виртуальный, на котором происходит вся работа. Другими словами, что бы вы не делали на своём компьютере, это всё можно будет отменить после простой перезагрузи компьютера. Смотрите, допустим вы удалили определенные файлы, или во время работы на компьютер попал вирус и на творил не нужных делов, это отмениться после перезагрузки. В общем вы получаете как бы тестовый полигон, на котором можно делать абсолютно всё, не боясь сломать систему, или потерять данные.

Этот инструмент пригодиться тем, кто часто скачивает и устанавливает новые программы, или тестерам. Или же для банального серфенга в интернете по не знакомым интернет сайтам. В общем применений этой программы довольно много. Кстати говоря, есть возможность включать выборочное сохранение данных, ну то есть что бы после перезагрузки определенные действия, совершенные пользователем всё же, сохранялись.

Ключ и инструкция к нему идёт в месте с Shadow Defender в архиве. Кстати говоря, приложение имеет встроенный русский язык.

Скриншоты:

Размер: 4.20 Mb
Язык: англиский + русский
Лекарство: есть


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Просмотров: 34 974  Нашли ошибку?  Категория: Программы 

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Зарегистрирован: --
#1: mka65 (21 октября 2016 15:55 )
спасибо тебе добрый человек за прогу. очень помогает от многих напастей и настойчивых гадостей в нете!!!
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#2: Maks (2 августа 2017 20:29 )
огромное тебе спасибо выручил.
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#3: руслан (13 ноября 2017 10:14 )
тогда можно и востоновление системы отключить?
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Администраторы
Зарегистрирован: 14.04.2013
#4: Jenya (13 ноября 2017 13:39 Пользователь offline)
руслан, а это уже решать Вам.
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#5: mr (7 декабря 2017 23:33 )
красаво, классная тема))
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#6: tolich (25 декабря 2017 16:32 )
спасибо за отличный темы, очень правильный сайт!
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#7: simon (26 апреля 2018 22:20 )
спасибо за нормальную ссылку ....так задрали качалки с прибамбасами....
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#8: Lee (15 мая 2018 13:10 )
Респект! Прямой ссыль, инструкция, и в целом крутая тема.
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#9: Berserk (30 июня 2018 23:08 )
дизайн вроде бы норм, надо проверить в действии
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#10: Arseny (17 ноября 2018 23:48 )
а если например я скачал игру потом перезагрузил программу то она удаляется?
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#11: Гость Виктор (10 января 2019 23:56 )
Огромное Спасибо за столь ценный ресурс)))) Сайт точно крут)))
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#12: Иван (25 января 2019 19:07 )
В каких версиях Windows работает эта программа?
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Зарегистрирован: 14.04.2013
#13: Jenya (25 января 2019 23:58 Пользователь offline)
Иван, на 7,8 и 10-ке точно работает.
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#14: Гость Владимир (30 января 2019 21:00 )
Классная прога, давно ней пользуюсь, не ставлю накаких антивирусов, и система- годами,как новая (ну, переустанавливаю винду, если мать другая), при нормальной настройке (что оставить под тенью, а что вывести) - можно не заморачиваться, допустим, с сохранением загружаемых файлов, и при этом - спокойно вирей выгуливать на винде (если, допустим, ОЧЕНЬ нужно запустить программу, потом воспользоваться результатами ее работы, а прога просто уйдет после перезагрузки), а комп выключать через гибернацию(спящий режим). Или просто посмотреть, что и как там вири делают на компе. Но, при желании :) все-таки можно на последнем физическом секторе HD прописать "Здесь был Вася". Сам проверял...
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#15: Димооооон (2 июня 2019 12:14 )
Цитата: руслан
тогда можно и востоновление системы отключить?

да
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#16: Игорь (26 января 2020 12:23 )
А как она ведет себя с лицензионным DrWeb?
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#17: Пур (14 марта 2020 11:43 )
После установки программы он требует перезагрузить компьютер, что странно для этого (как по мне)
После перезагрузки компьютер не будет запускаться, хорошо что на window 10 можно исправить неполадки с запуском window через безопасный режим
Простенькая программа которая не даёт запуститься компьютеру
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Зарегистрирован: 14.04.2013
#18: Jenya (14 марта 2020 20:27 Пользователь offline)
Пур, вы о чем вообще? Программа отлично работает.
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