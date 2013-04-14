Shadow Defender 1.4.0.680 + ключ (на русском)



Как обычно мы продолжаем радовать своих пользователей, на сей раз мы решили выложить программу Shadow Defender. Она обеспечить вашему компьютеру дополнительный уровень безопасности, от вирусов и прочих вещей. Программа позволяет так сказать переключить операционную систему в режим тени. Сейчас я объясню вам что это значит, и для чего это необходимо.



И так, смотрите, после того как система будет запущенна в режиме тени, приложение создаст снимок диска, естественно виртуальный, на котором происходит вся работа. Другими словами, что бы вы не делали на своём компьютере, это всё можно будет отменить после простой перезагрузи компьютера. Смотрите, допустим вы удалили определенные файлы, или во время работы на компьютер попал вирус и на творил не нужных делов, это отмениться после перезагрузки. В общем вы получаете как бы тестовый полигон, на котором можно делать абсолютно всё, не боясь сломать систему, или потерять данные.



Этот инструмент пригодиться тем, кто часто скачивает и устанавливает новые программы, или тестерам. Или же для банального серфенга в интернете по не знакомым интернет сайтам. В общем применений этой программы довольно много. Кстати говоря, есть возможность включать выборочное сохранение данных, ну то есть что бы после перезагрузки определенные действия, совершенные пользователем всё же, сохранялись.



Ключ и инструкция к нему идёт в месте с Shadow Defender в архиве. Кстати говоря, приложение имеет встроенный русский язык.



Скриншоты:

Размер: 4.20 Mb

Язык: англиский + русский

Лекарство: есть



Скачать: Shadow Defender 1.4.0.680